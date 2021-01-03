حظك اليوم.. برج الثور الأحد 3 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات.عاطفيًا: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع وسيسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا وكادت تدمر كل ما بينته.صحيًا: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالنشاف.