حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 3 يناير 2021
الأحد 03/يناير/2021 - 06:13 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيًا: أمامك سفر يحقق لك مكاسب مادية ومعنوية ويزيد من خبرتك وتعود وأنت في نشاط متجدد، وقد تكون أمام أمر يتيح لك الربح المادي والمعنوي.
عاطفيًا: تتاح للشريط فرصة إيجابية، ساعده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه.
صحيًا: المشي ساعة صباحًا وساعة مساء مفيد جدًا ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.
مهنيًا: أمامك سفر يحقق لك مكاسب مادية ومعنوية ويزيد من خبرتك وتعود وأنت في نشاط متجدد، وقد تكون أمام أمر يتيح لك الربح المادي والمعنوي.
عاطفيًا: تتاح للشريط فرصة إيجابية، ساعده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه.
صحيًا: المشي ساعة صباحًا وساعة مساء مفيد جدًا ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.