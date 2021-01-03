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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

657 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

الأحد 03/يناير/2021 - 05:46 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلن مركز تدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن البلاد سجلت 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 63 الفا و244 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 641 إصابة بعدوى محلية و16 إصابة وافدة من الخارج.

وشهدت كوريا الجنوبية تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكوفيد19- خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الوفيات إلى.962

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