657 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

أعلن مركز تدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن البلاد سجلت 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 63 الفا و244 شخصا.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 641 إصابة بعدوى محلية و16 إصابة وافدة من الخارج.وشهدت كوريا الجنوبية تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكوفيد19- خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الوفيات إلى.962