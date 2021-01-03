خليفة ميركل المحتمل للاجئين: الطريق لألمانيا لم يعد مفتوحا

عارض فريدريش ميرتس المرشح لرئاسة "الحزب المسيحي الديمقراطي" الألماني المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قبول لاجئين جدد من المخيمات في اليونان أو البوسنة.وقال "ميرتس"، في تصريحات لمجموعة "فونكه" الألمانية: "الاتحاد الأوروبي بأكمله ملزم على وجه الخصوص بمساعدة اللاجئين في مواقعهم في البلقان أو في الجزر اليونانية، ولا يمكن حل هذه الكارثة الإنسانية من خلال استقبال ألمانيا للجميع.. هذا الطريق لم يعد مفتوحا".وأكد ميرتس "ضرورة أن تبرم أوروبا اتفاقيات مع بلدان القدوم أو بلدان العبور من أجل منع الهجرة غير النظامية والمهددة للحياة عبر البحر المتوسط".وأضاف أن "الرسالة الواضحة للاجئين وتنظيمات المهربين هي أن هذا الأمر يهدد الحياة، ولن ينجح".ودعا ميرتس إلى "ترحيل أكثر حزما من السنوات السابقة"، وتابع: "هناك حالات من اللاجئين لن تتمكن ألمانيا من ترحيلهم في الوقت الحالي".وأضاف: في "سوريا على سبيل المثال هناك عقبات قانونية وإنسانية وكذلك واقعية، بسبب عدم وجود خطوط طيران وطرق برية مفتوحة، وبالتالي فإن الترحيل إليها لن يكون ممكنا إلا في حالات فردية".