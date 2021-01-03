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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا: تسجيل 2295 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 02:52 ص
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 2295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 117 ألفًا و373 حالة، مضيفة أنه تم أيضًا تسجيل 9 وفيات.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن تطورات تفشي «كوفيد-19»، إن الحالات التي لا تزال تخضع للعلاج تبلغ 22 الفًا 398 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 483 حالة، وفقًا لوكالة أنباء برناما الماليزية.

وأضاف أن العدد اليومي للحالات المتعافية يبلغ 3321 حالة ليصبح إجمالي عددها 94492 حالة.

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