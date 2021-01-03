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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 قتلى و6 مفقودين إثر انزلاق أرضى فى النرويج

الأحد 03/يناير/2021 - 02:50 ص
انزلاق أرضى
انزلاق أرضى
وكالات
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عُثر على جثّة بين أنقاض خلّفها انزلاق أرضي في النرويج، ما يرفع عدد قتلى الحادثة التي وقعت الأربعاء إلى أربعة، كما أعلنت السلطات التي واصلت ليلًا عمليّاتها بحثًا عن ستّة مفقودين.

وأوضح المسؤول في الشرطة كنوت هامر، خلال مؤتمر صحفي: «عثرنا على جثّة رابعة في المنطقة نفسها التي وجدنا فيها الجثّة الثالثة»، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

من جهته، قال روي ألكفيست، أحد المسؤولين في بعثة الإغاثة: «لا نزال نأمل بالعثور على ناجين»، بعد أيّام على الانزلاق الأرضي في منطقة أسك في شمال شرق العاصمة النروجيّة أوسلو، والذي أدّى أيضًا إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح.

ولم تعط الشرطة تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين عُثر على جثثهم بالاستعانة بكلاب بوليسية، لكنها نشرت الجمعة أسماء المفقودين، من بينهم طفلان يبلغان سنتين وثلاثة عشر عامًا.

وفي أسك بمنطقة جييردروم التي تعدّ خمسة آلاف نسمة على بعد 25 كيلومترًا من العاصمة، حصل انزلاق أرضي الأربعاء استدعى إجلاء حوالي ألف شخص تعذرت عليهم العودة إلى منازلهم؛ بسبب عدم استقرار التربة التي واصلت التصدع ليل الجمعة السبت.

وقال أولاف جييردينجن، وسيسل ميير جييردينجن، وهما من السكان الذين جرى إجلاؤهم من المكان، لوكالة «فرانس برس»: «انتقلنا إلى فندق الوضع سوريالي ومريع تمامًا».

وانهار حوالى أربعين مسكنًا جراء الحادثة التي أدت إلى جرف بعض المنازل مسافة 400 متر.

وأشارت المديرية النروجية للمياه والطاقة إلى أن الحادثة وقعت على نطاق بطول 800 متر وعرض 350 مترًا.

وجُرح عشرة أشخاص أحدهم نُقل إلى مستشفى في أوسلو بسبب إصابته البالغة.

ولفتت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج، التي زارت الموقع، إلى أن الحادثة هي الأكبر في تاريخ البلاد، ومن المرتقب أن يزور الموقع الملك وزوجته وولي العهد جييردروم الأحد.

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