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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

احتفالية لذوى القدرات الخاصة بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

الأحد 03/يناير/2021 - 02:46 ص
مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع
نضال ممدوح
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ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ احتفالية اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وجمعية أصحاب الإرادة، حي تتضمن عرضًا استعراضيًا وإلقاء شعر ومعرض رسومات وتكريم المتميزين فى مجال الرياضة.

ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعتبر المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية٬ ويقوم المركز من خلال اقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.

وتقام الاحتفالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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