نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

أصيب مقدم البرامج الأمريكي الشهير في شبكة «CNN» لاري كينج، البالغ من العمر 87 عامًا، بفيروس كورونا، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات لوس أنجلوس.وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن تقدم كينج في السن وضعف صحته مدعاة للقلق ويعرضه لخطر متزايد، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك النوبات القلبية وسرطان البروستاتا والرئة.