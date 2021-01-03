متمردون فى موزمبيق يهاجمون أكبر مشروع استثمارى فى إفريقيا

هاجم مسلحون في موزمبيق منطقة داخل نطاق امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال لشركة توتال، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار.وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن ذلك زاد المخاطر بشكل كبير على أكبر مشروع استثماري خاص في إفريقيا.وذكرت المصادر، أن مقاتلين من جماعة متحالفة مع تنظيم «داعش» هاجموا قرية كيتوندا، حيث تنقل توتال سكان المجتمعات من أجزاء أخرى من منطقة الامتياز، بينما تبني منشآت تصدير ومرافق للبنية التحتية الأخرى، وصدت القوات الحكومية الهجوم الذي استمر حتى فجر السبت.وهذه أحدث أعمال عنف في مقاطعة كابو ديلجادو شمالي موزمبيق، حيث أودت الهجمات على مدى السنوات الثلاث الماضية بحياة حوالي 2500 شخص، وأجبرت 570 ألف شخص على ترك منازلهم.وفي الأسبوع الماضي، اقترب القتال بسرعة من مشروع توتال، مما دفع الشركة إلى إجلاء بعض العمال عن الموقع النائي.