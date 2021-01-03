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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طالبة سعودية تمنح 644 مليون أصم فرصة قيادة السيارات حول العالم

الأحد 03/يناير/2021 - 06:39 ص
السعودية
السعودية
وكالات
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فازت طالبة بكلية الطب في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية بكأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كأفضل مخترعة على مستوى العالم في عام 2020.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الطالبة ريناد حسين نالت الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا عام 2019، كما حصلت على الجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي لأفضل اختراع على مستوى العالم 2020.

وخلال مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية تحدثت ريناد حسين عن اختراعها الأخير، مشيرة إلى أن بعض الدول تمنع الصم من القيادة، وهو ما دفعها للتفكير في وضع حل لهذه المشكلة.

وتابعت: "يتمثل الحل في التوصل إلى مستشعرات صوتية تتولى ترجمة الأصوات الخارجية وترسلها إلى قائد المركبة عبر شاشة، ومن خلالها يمكن للأصم التعرف على الأصوات المحيطة به".

وقالت: "نظرا لأن الكثير من الصم ليسوا ملمين بالقراءة والكتابة فقد أضفت إلى المستشعرات الألوان والصور، وتلك أسرع وسيلة للتنبيه".

وأكدت أن "هذا الاختراع سيسمح لنحو 644 مليون أصم حول العالم بقيادة السيارات على المستوى الدولي، وسيمنحهم القدرة على إدراك الأصوات عن طريق حاسة البصر"، موضحة أن "ذلك سيحد من المخاطر التي يتعرض لها الصم والآخرين على حد سواء".

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