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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض نقش زمان للفنان كرم مسعد

الأحد 03/يناير/2021 - 02:38 ص
نقش زمان
نقش زمان
نضال ممدوح
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يفتتح بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بكلية التربية الفنية بالزمالك، في الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد٬ معرض فردي بعنوان "نقش زمان" للفنان كرم مسعد أحمد٬ ويستمر المعرض حتي 6 يناير الجاري.

وكرم مسعد يعمل كأستاذ مساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي شعبة أشغال معادن، مصمم مجوهرات منذ 1997، مدرب معتمد بالمجلس الأعلى للجامعات، محاضر تنمية بشرية بالفنون، كما حصل على دبلوم الخط العربي، ودبلوم التذهيب.

فاز في مسابقة معهد تايلاند الدولية في تصميم الأحجار الكريمة ضمن أفضل 30 مصمما على مستوى العالم 2020، حصل على جائزة التميز في ملتقى القاهرة الدولي الثالث للخط العربي لتصميم الحلي والاتجاهات الخطية الحديثة 2017، حاصل على أوسكار تصميم المجوهرات مجلس الذهب العالمي المركز الأول 2009، مصنف ضمن أفضل 30 مصمما على مستوى العالم مجلس الذهب 2009.

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