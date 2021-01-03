رئيس القومى للمسرح: 250 ألف تابعوا فعاليات المهرجان على الموقع الإليكترونى

أشاد الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13، التي اختتمت قبل ساعات بدار الأوبرا، بالموقع الإليكتروني الخاص بالمهرجان والذي دشنته وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم مع بداية انطلاق الفعاليات.وقال إسماعيل - لدى ختام المهرجان - إن الموقع الخاص بالمهرجان حمل أثرًا طيبًا على هذه الدورة الإستثنائية والصعبة والتي أقيمت في ظروف شديدة الصعوبة بسبب جائحة كورونا.وأشار إلى أن أكثر من 250 ألف تابعوا فعاليات المهرجان على مدار أسبوعين من خلال الموقع، وهو رقم مهم جدًا خاصة وأن الموقع في نسخته الأولى ويدشن بالتزامن مع احتفال المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصري.وأكد أن موقع المهرجان الإليكتروني - الذي يديره الفنان محمد فاضل - سيكون الأرشيف الدائم للمهرجان في الدورات السابقة من عمر المهرجان والقادمة أيضا، وسيكون مرجعًا لكل الباحثين عن المسرح المصري.والموقع الإليكتروني للمهرجان يحتوي بجانب أرشيف دورات المهرجان على أخبار المهرجان، وقناة خاصة على "اليوتيوب"، ونشرة بريدية، وإشعارات إخبارية ونشرة المهرجان وإصدراته المتنوعة، كما يتضمن الموقع قناة لوزراة الثقافة ومشروع بوابة الثقافة الذي يحتوي على إصدارات الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقنيتي إنفوجرافيك وفيديوجرافيك لإبراز أهم الأخبار،بالإضافة الى مكتبة صور.