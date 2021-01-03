ليلة حب لتأبين الشاعر حسن هزاع بنادى أدب بنها

ينظم نادي أدب بنها٬ في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ ليلة حب لتأبين الشاعر الراحل حسن هزاع، والاحتفاء بمنجزه الشعري الكبير، بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء ومحبي الشاعر الراحل، بقاعة نادي الأدب بقصر ثقافة بنها.وحسن هزاع صدرت له دواوين: "فاصلة خارج النص" عن دار فهرس ٢٠١٦- "قال الصمت لي" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠١٨ ــ وديوان "أنتظرُ خارج الوقت" عن دار يسطرون.ومن أشعاره نقرأ:لستُ مسئولًا عن أيةِ خلافاتٍ في هذا الكونحتى تلك التي بيني وبين ظلِّي؛لاتوجدُ طاولاتٌ صالحة للحوارِ في الشوارعِ الجانبيةِ،كلماتي تدلُكِ علىَّكلماتي التي قد تعوضُني عن إكليلِ وردٍ لكنهالا تصنعُ كوبَ شايٍ في هذا المساء،المسافةُ التي تظنينَها طويلةًالمسافةُ بين ال هنا وال هناكهي التي بين ال هناك وال هناعلكةٌ بين فكَّيكِ فامضغيها.ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.