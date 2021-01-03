مثقفون ومبدعون ينعون وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

فجع المصريون عامة والمثقفون والفنانون خاصة، صباح أمس٬ بخبر رحيل الكاتب والسناريست وحيد حامد٬ وتتابعت ردود الفعل ونعي الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئىس مجلس إدارة جريدة "الدستور": "لا أملك صورة واحدة تجمعنى بوحيد حامد.. أملك فقط مئات الأسرار بينى وبينه، هذه الأسرار تجعلنى أقول: اليوم مات رجل شريف".وقال الشاعر أسامة البنا: "جمال وعمق وحيد حامد رأيته بقوة في.. البرئ٬ كشف المستور٬ طيور الظلام٬ الإرهاب والكباب٬ اضحك الصورة تطلع حلوة الجماعة.. الله يرحمه".وكتب الروائي إبراهيم فرغلي: لروحك السلام والرحمة٬ ‏حزين لوفاة أحد صناع وجداننا وكبار كتاب السيناريو البارعين.. ألف رحمة ونور لروح وحيد حامد.وبدوره قال الناقد محمود عبد الشكور: "كل من عرف وحيد حامد الإنسان كان يدهشه ببساطته وروحه العذبة، فكأنك كنت تعرفه منذ سنوات، وكأنه كان يعرفك أيضا.في لقائنا الأول في مكانه المعتاد في الفندق الكبير، وبعد دقائق قليلة، كنت على راحتي تماما، وكأنني أتحدث مع أخي الأكبر في بيتنا، لم أعد في كافيتريا فخيمة، وإنما في حضرة ابن بلد يجلس على المصطبة في قريته بارتياح وسعادة، يحكي وكأنه يصف مشهدا سينمائيا، ثم يطلب المزيد من المشاريب.لا أنسى سعادته الغامرة، في هذا اللقاء الأول، عندما أخبرته أن مدينتي فرشوط في قلب الصعيد، كانت تتوقف فيها الحياة أثناء حلقات إذاعية كتبها في السبعينيات بعنوان "الفتى الذي عاد"، وهي من أوائل الأعمال الدرامية التي جعلتنا نحفظ اسمه، وسعد أكثر عندما قلت له إنني ذكرت في كتابي عن السبعينيات، أن الأستاذ عدلي، مدرسنا في مدرسة النقراشي الإبتدائية، كان يسألنا عن "قفلة" حلقة الأمس من المسلسل، قبل أن نفتح الكتاب أو الكراسة.كان وحيد حامد جزءا من ذكرياتنا الحلوة حتى قبل أن نكتب أو ننشر حرفا، وقبل أن نعرفه شخصيا ككاتب وكإنسان".ومن جهته قال الشاعر زين العابدين فؤاد: بناء على اقتراح من صديقة العمر فتحية العسال٬ كان لي مكتب في كافتريا المريديان على النيل. 3طاولات 3مكاتب وحيد حامد وفتحية وأنا.1980. كنت أشرب قهوة وأترجم وأزورهم. بـ 50 قرش يوميا.أما الفنان التشكيلي مصطفى رحمة فقال: الواعر..حلم كثيرًا، وتثقف كثيرًا، وأصابه كما النابهين قلق وجودي، وذهب وبفيه ماء كثير مثل أغلب من سبقوه. هو علامة فارقة بالكتابة، بها قرر أن يساهم في تغيير مجتمعولم يتبدّل المجتمع، ولأن الطوفان فاق خيلائه وهو الحالم دوما. وحيد حامد تجده في كل أزمة سياسية أو كارثة، لم يكن من فراغ، فله أكثر من 60 عملًا فنيًا. اختار من البداية طريق الغوص في القضايا والأزمات الاجتماعية والسياسية وكيفية حلها٬ وللأسف طرق علاجها لم تتغير أيضًا، ولأن الجهماء له بالمرصاد، ظلت "إكليشاته" هي المعبرة عن كل ما يحدث حتى الآن فأوجعت قلبه الرهيف فذهب به روح مطمئنه حتى لو كرهه الكارهون الإخوان وتوابعهم قفّه، السلفييون.من جانبه قال الشاعر ميسرة صلاح الدين: النجوم بتنطفي، الأنهار بتجف والتاريخ بيطوى صفحات العروش بمنتهى البساطة والتجاهل.لكن اللي زى وحيد حامد أعماله بتعيش جوه الواقع وبعد الخيال والزمن بالنسبة لها حليف مستمر.وبدورها قالت الكاتبة أماني خليل: الموت بيغربل الثمين والمزيف، التاريخ والإرث اللي سابهم وحيد حامد وراه، هم الرد والإجابة على كل الاتهامات اللي طالته في حياته..الله يرحمه صنع جزء كبير من وعينا وذكرياتنا..أما الروائية ريم بسيوني فقالت: وحيد حامد مبدع بمعنى الكلمة. كان لي الشرف أن أقابله والشرف الأكبر أن يتصل بي شخصيا ليخبرني إنه قرأ أولاد الناس ويود أن يتعاون معي لأنها عجبته جدا. يوم لا يمكن أن ينسى.وفي آخر مقابلة لي معه قال كلمات لا تتركني "المبدع الحق لا يستطيع أن يكره أو يحقد"..إنسان أثرى حياتنا لذا فهو باق معنا.ومن جهته قال الروائي أحمد صبري أبو الفتوح: إلى جنة الخلد الأستاذ وحيد حامد، ذاكرة الوطن ورمز الانتماء إليه، العبقرى الذى كشف بكتاباته وسيناريوهاته وإبداعاته وفنه الزيف والتزوير الذى سقطت فيه نماذج سيئة، ألله يرحمك يا عبقرى، ستظل خالدا فى سماء الفن والدراما والسينما ما بقيت أعمالك تنير عقول المصريين.أما الكتاب الصحفي وائل لطفي فقال: أول مرة اتصلت بالأستاذ وحيد حامد كنت طالبا في كلية الاعلام.تركت تحقيقا صحفيا لدي سكرتيرة الأستاذ عبد الله امام وكان يجهز لإصدار صحيفة العربي اليومية عام ٩٣..ترك لي خبرا لدي السكرتيرة أن أنتظره. وعندما قابلني قال لي إنه عينني سكرتيرًا لتحرير الجريدة لأن كتابتي أعجبته شرح لي مهامي وقال أن من بينها التواصل مع كتاب الرأي الذين سيكتبون مقالات للجريدة وكان من بينهم الأستاذ وحيد حامد. اتصلت بالأستاذ وحيد وبدا لي إنه غير متحمس للكتابة للجريدة التي تعطل صدورها..لكن وحيد حامد المرحب دائما بالجدد والساعي للتواصل مع الشباب والراغب في الاستماع للجديد قال لي تعال اشرب قهوة معايا في المريديان٬ ذهبت وجلسنا وتحدثنا عن الإرهاب والكباب قلت له كلاما من الذي يردده جنرالات المقاهي حول أن الفيلم يجمل وجه السلطة...ألخ، فنظر لي وقال: بكرة تعرف أن الموضوع موش كده. ومرت الأيام وفهمت إن الموضوع موش كده. وحيد حامد كاتب كبير بحجم مصر.وبدوره قال الروائي ناصر عراق: وحيد حامد كان أُمّةً وحده من أول (أنا وأنت وساعات السفر)، (أحلام الفتى الطائر)، (سفر الأحلام)، (الجماعة) حتى (البريء)، (حد السيف)، (اللعب مع الكبار)، و(طيور الظلام). غاب الجسد نعم وعاش الفن الجميل ليسعدنا من قرن إلى آخر لروحه السلام.أما الكاتب اليمني محمد عبده الشجاع فكتب: وحيد حامد أثرى المشهد الأدبي والسينمائي والمسرحي بعشرات الأعمال.أما الكاتب الباحث حاتم حافظ رئيس تحرير مجلة فنون فقال: أهمية وحيد حامد مش بس إنه أحد أسطوات المهنة الكبار لكن كمان واحد من اللي بفضل وجودهم بيبقى عندنا أمل نحافظ على قيمة ومقدار كاتب السيناريو.وقال زين خيري شلبي: اكتبوا عنه وعن أفلامه ومسلسلاته وعن مواجهاته ومقاومته للظلام والفساد٬ علشان اللي ألف ماماتش٬ واللي صنع فن حقيقي ماماتش، واللي سيرته حاضرة عمره ما بيموت.وكتب المخرج تامر عشري: إتعلمنا منك كتير مش بس من الفرجة على أفلامك بس من إهتمامك وتقديرك وكلامك ونصايحك. مع السلامة يا أستاذ، مافيش كلام يوصف حزننا ربنا يرحمك ويصبر أهلك وحبايبك.من جانبه قال الناقد السينمائي د. وليد سيف: كنت أهرول للحاق بتكريم الأستاذ وحيد حامد. لكنى تأخرت، فأثناء صعودى للقاعة رأيت زحاما يحيط بالأستاذ وهو يهبط السلم متكئا على عصاه، شعرت بالخجل من تأخرى وانتحيت جانبا لأفسح له ولموكبه الطريق للعبور، حييته بيدى عن بعد، فوجدته يمد يده تجاهى فى وهن، اعتقدت أنه فى حاجة لمساعدة فاندفعت نحوه" فى حاجة يا أستاذ"، فقال لى" عايز أسلم عليك، ما ينفعش من بعيد كده يا وليد" احتضنت رقته ومحبته، وودعته ولم أكن أتصور أنه الوداع الأخير.أما الفنان التشكيلي حلمي التوني فقال: رحل النجم الساطع.. الوطني.. الجسور.رحل قبل أن يكمل رسالته.. رحل وحيد حامد..فمن سيحمل راية وشعلة التنوير من بعده؟وفي جملة موجزة قال الدكتور يوسف زيدان: رحيل وحيد حامد، يُضعفنا.ومن ناحيتها قالت الروائية سهير المصادفة: كنا نردد اسمه بمجرد أن نرى مشهدًا واحدًا من عمل درامي أو سينمائي جيد، الآن، لا يسعنا ونحن نودعه إلا ترديد صيحة الراحل الكبير "صلاح عيسى": "مع السلامة يا جميل" .