وكيل صحة قنا يتفقد سير العمل بمستشفى نجع حمادى العام

قام وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس بجولة تفقدية مفاجئة بمستشفى نجع حمادي العام في إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة؛ للوقوف على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية.وتفقد وكيل وزارة الصحة أقسام المستشفي، موجها بتواجد الأطقم الطبية بـ"النوبتجية" المسائية، مؤكدًا توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى.كما شدد على حسن معاملة المرضي وتقديم الخدمات الطبية المتاحة للمرضي، وقرر تحويل المتغيبين عن العمل وبعض المسئولين عن نقص المستلزمات الطبية للشئون القانونية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.وفي سياق آخر، قام وكيل وزارة الصحة بقنا بشن حملة مفاجئة على أحد المحال التجارية بمدينة، الذي يقوم ببيع الأدوية المستوردة مجهولة المصدر والمكملات الغذائية وفيتامينات مستوردة وغير مصرح بتداولها في السوق.وتم تحريز الأصناف وتحرير محضر بحضور فريق التفتيش الصيدلي بقياده الدكتورة أسماء مصطفى مدير إدارة الصيدلة والدكتور محمد نصر فندي مدير التفتيش الصيدلي والدكتور أحمد سمير المفتش الصيدلي.