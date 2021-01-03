البرازيل: إصابات كورونا تتخطى 7.716 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 7 ملايين و716 ألفًا و405 أشخاص بعد تسجيل 15 ألفا و827 لإصابة جديدة في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لبيان وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرازيل سجلت 314 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 195 ألفا و725 حالة.وقالت هيئة الصحة في البلاد إنها أنهت تحليل بيانات المرحلة الثالثة التجريبية للقاح أسترازينيكا، وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها على الإنترنت.يشار إلى أنه في 30 ديسمبر، قال معهد فيوكروز في البرازيل إن الموافقة على لقاح أسترازينيكا في المملكة المتحدة تساعد البرازيل.