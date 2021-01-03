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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: إصابات كورونا تتخطى 7.716 مليون حالة

الأحد 03/يناير/2021 - 06:23 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 7 ملايين و716 ألفًا و405 أشخاص بعد تسجيل 15 ألفا و827 لإصابة جديدة في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لبيان وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرازيل سجلت 314 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 195 ألفا و725 حالة.

وقالت هيئة الصحة في البلاد إنها أنهت تحليل بيانات المرحلة الثالثة التجريبية للقاح أسترازينيكا، وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها على الإنترنت.

يشار إلى أنه في 30 ديسمبر، قال معهد فيوكروز في البرازيل إن الموافقة على لقاح أسترازينيكا في المملكة المتحدة تساعد البرازيل.

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