حقيقة مصرع الفنان العالمى الشاب خالد بحادث سير

فند صديق مقرب من النجم الجزائري والعالمي الشاب خالد بحديث مع شبكة تلفزيون "النهار" الجزائرية، خبر مقتل الشاب خالد بحادث مرور مساء السبت.وقال المصدر إن الفنان لم يتعرض لأي حادث وهو حاليًا في مدينة دبي بالإمارات، لافتًا إلى أن الشاب خالد شارك بوقت سابق من اليوم عدة صور له على صفحته بإنستغرام، ويستمتع بوقته بدبي.وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن تعرض الشاب خالد لحادث مرور أودى بحياته.