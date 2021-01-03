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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنظيم القاعدة يتبنى هجوم مالى الذى أودى بحياة جنود فرنسيين

الأحد 03/يناير/2021 - 03:33 ص
هجوم مالى
هجوم مالى
عبير سليم
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تبنت ما تسمى بـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤولية الهجوم الذي أودى بثلاثة جنود فرنسيين الاثنين الماضي في مالي.

وقالت الجماعة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس: "بهدف إنهاء الاحتلال الفرنسي لمنطقة الساحل، نفذ إخوانكم المجاهدين عملية نوعية ضد رتل لقوات الاحتلال الفرنسي على الطريق بين غوسي وهومبوري".

وأضاف البيان أن "هذه العملية المباركة أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر النخبة في جيش الاحتلال". ولم تذكر الجماعة تفاصيل الهجوم.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت مقتل ثلاثة جنود فرنسيين الاثنين في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم في منطقة هومبوري في شمال البلاد.

وتنتشر قوة برخان الفرنسية وقوامها 5100 جندي في منطقة الساحل حيث تواجه جماعات إرهابية إلى جانب جنود من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، يشكلون معا مجموعة دول الساحل الخمس.

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