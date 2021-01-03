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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تجرى المعاينة التصويرية لمقتل شاب وإصابة ٣ آخرين فى المنصورة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:18 ص
مقتل شاب
مقتل شاب
الدقهلية : عمرو الحوتى
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انتقلت نيابة ثان المنصورة ًًبمحافظة الدقهلية مساء أمس السبت إلي مكان ارتكاب واقعة مقتل طالب ثانوي وإصابة 3 من زملائه علي أيدي اثنين من المسجلين خطر حاولوا سرقتهم بالإكراه بمنطقة كوبري الهابي لاند لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة بعد إلقاء القبض علي المتهمين.

حضر المتهمان خالد السعيد السعيد عبد الرحمن 30 عاما عاطل ومقيم بمساكن مشعل دائرة قسم أول المنصورة والسابق اتهامه في قضيتي بلطجة وسرقة، والذي ضبط وبحوزته سلاح أبيض "خنجر" ومحمد سعد سعد الجوهري 23 عاما عاطل وشهرته الدجوي ومقيم قرية العزبة دائرة مركز سمنود الغربية والسابق إتهام في 3 قضايا سلاح أبيض وسرقة بالإكراه في وسط حراسة أمنية مشددة من مباحث الدقهلية ومباحث قسم ثان المنصورة.

وقام كلًا منهما بشرح دوره في ارتكاب الواقعة وأكدوا أنهم ارتكبوا الواقعة تحت تأثير تعاطي مواد كحولية حيث أنهما عقب قيامهما بتعاطي المواد الكحولية حيث شاهدا المجني عليهم حال جلوسهم بمنطقة كورنيش النيل المواجهة لمكان الواقعة، وقاموا باستدراجهم لمكان الواقعة وأشهرا في وجوههم الأسلحة البيضاء في محاولة للاستيلاء علي متعلقاتهم الشخصية وتليفوناتهم المحمولة كرها عنهم وحال مقاومة المجني عليهم قاما بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء محدثين ما بهم من إصابات ومثل المتهم خالد السعيد السعيد عبد الرحمن 30 عاما عاطل كيف أنه طعن المجني عليه محمد محمود العزب 17 عاما طالب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، طعنتين إحداهما في الصدر من الناحية اليسرى وآخر بالرقبة من الناحية اليمني، حتى يخيف باقي زملائه، إلا أنهم غضبوا وقاوموهم فبدأوا يعتدون عليهم جميعًا، حتي أحدثوا إصاباتهم.

وأضاف المتهمان أنهم أصابوا 3 طلاب أخرين وهم خالد محمد محمد السيد 16 عاما طالب، ومقيم منطقة عزبة الشال دائرة القسم، مصابا بجروح قطعية بالبطن، ويحي الدين محمد غازي، 17 عاما طالب، ومقيم بناحية منطقة سيدي يونس دائرة القسم 17 عاما مصابا بجروح قطعية بالرأس والقدم اليسرى، وأكرم مجدي عبدالحميد ١٧ عاما، طالب بذات المدرسة ومقيم منطقة الدراسات دائرة القسم مصابا بجروح قطعية.

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