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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك

الأحد 03/يناير/2021 - 05:16 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
نضال ممدوح
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قالت السيناريست الدكتورة ثناء هاشم٬ عن الكاتب وحيد حامد متسائلة: "أكان لابد أن ترحل الآن يا أستاذ وحيد؟".

وأضافت "هاشم"، في منشور عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، "كنا نعول أن تنفتح الأبواب يوما فنجدك متربعا وراءها على كرسيك هاشا باشا كعادتك، قد لا يمكنك بالطبع أن تنهض لتعبك وتسلم على أولئك القلائل القابضين على جمر المهنة واحدا واحدا، يتشبثون بأواخر أسطواتها وأساتذتها لكى يهشون بعصاهم المتينة كل هذه الهوام التى تطن فوق رؤوسنا٬ وقد تتلفت تتفحص فينا، من الحاضر ومن المفقود؟ وقد تتسائل لم صرنا أقزاما لهذا الحد؟ لك الحق أن تستغرب، فقد أوقف طاعون التفاهة نمونا، أكثرنا طولا لم يعد يتجاوز الشبر ونصف، وبقيتنا جرفهم الطوفان ويسبحون خارج الأبواب فى الماء العكر كورق الشجر اليابس".

وتابعت "هاشم"، "ولكن نحمد الله أنك هنا، وبعضنا هنا، وسننمو من جديد ونحلم من جديد ونتكاثر ونزيد، لكنك مضيت قبل أن تأتى هذه اللحظة الحلم، أتذكرنى؟ لم أكن من دفعاتك الأصلية التى تنتمى إليك رسميا، كنت منتسبة لوجودك، أجيىء لك مع بعض تلاميذك وأصدقائك، أغلبهم كانوا من الشباب، دوما من الشباب وعندما سألتني (إنتى طالبة عندى ؟) أجبتك باستحياء: أنا طالبة في قسم السيناريو، ابتسمت لى ابتسامة مطمئنة وطلبت لى مشروبك المفضل كما ذكرت لى، وضحكت أنا وعلقت، ماشى لو هيخلينى أكتب زيك.

واستدركت: "لكن لا أحد حقيقة يكتب أو سيكتب مثلك يا أستاذ وحيد، لا أنا ولا غيرى، أوراق قليلة بيضاء ناصعة أمامك على المنضدة التى كانت تطل على النيل، وقلم أنيق، ثم أول مشهد على الورق هو أول مشهد على الشاشة، سألتك: مش بتشخبط وتكتب وتشطب؟ أشرت إلى رأسك وقلتَ، هنا، بعمل كل حاجة هنا، وبعدين أكتب".

كنتَ بالفعل فريدا فى هذا الأمر، قلتُ لك ميزة كبيرة تجعلك تقتصد فى الورق، ضحكت وأجبت ولكننى أسرف فى أشياء أخرى، لم اسألك عنها ولم نكن أصدقاء حتى أعرفك جيدا، ولكن كل أساتذة المهنة كانوا لا يكفون عن الحديث عنك وعن أفلامك وحكى نوادرك، بحيث يمكن لأى أحد أن يجمع ماتيسر من حديث أو فيلم أو مقال أو حكاية ويكون صورة خاصة أو عامة عنك، أقرب لحقيقتك الثرية والحلوة.

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