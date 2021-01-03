بايدن يعلن عن رغبته فى التعاون مع بطريرك القسطنطينية

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في رسالة بعثها إلى بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، عن رغبته في التعاون المشترك معه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، شكر بايدن في رسالته بارثولوميو على "العبارات والتمنيات الطيبة"، مؤكدا أنه "تشرف بانتخابه لرئاسة الولايات المتحدة، وأنه وكامالا هاريس أمامهما الكثير من العمل".وأضاف: "نتطلع إلى العمل معكم في هذا الوقت الصعب... كن بصحة جيدة.. نحن بحاجة إلى توجيهاتك".والتقى بايدن وبارثولوميو في وقت سابق عدة مرات، كما يتمتع بايدن بعلاقات جيدة مع الأمريكيين من أوصول يونانية.