رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. إدارة السجون تنفى تعرض الزفزافى لضيق التنفس

الأحد 03/يناير/2021 - 01:06 ص
ناصر الزفزافي
ناصر الزفزافي
وكالات
طباعة
نفت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب ما تداولته بعض المواقع بخصوص الحالة الصحية للناشط المعتقل ناصر الزفزافي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشار السجن المحلي "طنجة 2" إلى أنه "بخصوص الادعاءات الواردة بما نشرته شقيقة أحد السجناء، حول كون المعتقل المعني يشعر بالحساسية المفرطة منذ مدة أجبرته على استعمال دواء الربو مرات عديدة، وأدوية أخرى لعلاج الحساسية وصفها له الطبيب".

وأضاف: "هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "بتاريخ الأول من يناير الجاري، أخبر الزفزافي الطاقم الطبي للمؤسسة، بأنه يشعر بألم على مستوى الحنجرة جراء معاناته من الحساسية، حسب قوله، وتم وصف الدواء المناسب له وتسليمه له على الفور".

واستنكرت إدارة المؤسسة السجنية "ما تقوم به بعض الجهات التي دأبت على اختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة، لاعتبارات لا علاقة لها بواقع السجناء داخل المؤسسة".

موضوعات متعلقة

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

الأمن يفض سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام (صور)

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

الصحة: 54 وفاة و1407 إصابات بكورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-0 ويتصدر الدورى الإسبانى

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

أيام زمان

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

«نجحنا من أول مسلسل» حكاية الصداقة القديمة بين الزعيم ووحيد حامد

ثريا فخري أشهر دادة في السينما.. بلا اسم وتوفيت غنية دون وريث

مها صبري نجمة ماتت بسبب إيمانها بالسحر وصداقتها للدجالين

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق عن وحيد حامد: وطن يحمل وطنًا

«كاب» تناقش دور وسائل التواصل التكنولوجية فى مساعدة ذوى قدرات الإبصار المحدودة

مصطفى الشيمي: سعيد بوصولي للقائمة القصيرة لجائزة المسرح

«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع