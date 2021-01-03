صحة الغربية تنفى شائعة نفاذ الأكسجين

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن التحقيقات ستظهر حقائق ما وقع في مستشفي زفتى العام، وإدعاء البعض بنفاذ الأكسجين ما تسبب في وفاة مريضين، متابعًا: "التحقيقات ستكشف عن كل غموض ما وقع، وتعطي كل ذي حق حقه".وتابع: "نطمئن أهالي المرضى وعددهم ١٤٤ مريض، موزعين على أقسام المستشفى المختلفة، أن الأكسجين في المستشفى يعمل بفكاءة تامة، وأنه لا يمكن لأي إنسان أن يترك مرضى معرضين لأي خطر".وأضاف أنه تم التواصل مع كافة الأطباء بالأقسام المختلفة ونفوا ما قيل بشأن نفاذ الأكسجين، وأن نسبة الأكسجين في المستشفى في الحدود الطبيعية، وأكد هذا الكلام عدم حدوث أي مضاعفات لأي حالات أخرى، والحالات الأخرى التي لن يتم نقلها من مكانها لمكان آخر هذه دليل قوي على خطأ تلك الأخبار المنتشرة بنفاذ الأكسجين.وأوضح أن، سبب الوفاة للمريضين هو أن أحد الحالات عمره ٦٧ عامًا لم يتحمل الإصابة بالتهاب رئوي، ومرض الضغط والسكر، ادخل المستشفى بتاريخ ٩-١٢، ويشتبه في إصابته بكورونا تم نقله للعناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي واشتباه جلطة بالجهاز الرئوي، وتم توقف عضلة القلب مرتين في أيام مختلفة، حتى، وفي صباح اليوم، والمريضة الثانية عمرها ٥٦ عاما دخلت يوم ١٩_١٢ وتعاني من إلتهاب رئوي والإصابة بكورونا وتدهورت حالتها في ٣١_- ١٢ وتوفيت طبقًا للتقارير الطبية التي سلمت للنيابة العامة.