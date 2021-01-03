أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

حقق فريق أرسنال انتصارا كبيرا على مضيفه ويست بروميتش ألبيون برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.سجل رباعية أرسنال، ألكسندر لاكازيت "هدفين" في الدقيقتين 60 و64، وكيران تيرني في الدقيقة 23، وبوكايو ساكا في الدقيقة 28.ورفع هذا الفوز، أرسنال إلى 23 نقطة، ليرتقي للمركز الحادي عشر في جدول البريميرليج، فيما تجمد رصيد ويست بروميتش عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.