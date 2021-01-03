رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

الأحد 03/يناير/2021 - 01:04 ص
أرسنال
أرسنال
أ ش أ
طباعة
حقق فريق أرسنال انتصارا كبيرا على مضيفه ويست بروميتش ألبيون برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل رباعية أرسنال، ألكسندر لاكازيت "هدفين" في الدقيقتين 60 و64، وكيران تيرني في الدقيقة 23، وبوكايو ساكا في الدقيقة 28.

ورفع هذا الفوز، أرسنال إلى 23 نقطة، ليرتقي للمركز الحادي عشر في جدول البريميرليج، فيما تجمد رصيد ويست بروميتش عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الاتحاد الأوروبي: اجتماع سد النهضة غدًا فرصة للتوصل لاتفاق

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

المرأة الحديدية عن إهانة أردوغان للمحجبات: سئمت الأمة من عقليته القذرة

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-0 ويتصدر الدورى الإسبانى

أيام زمان

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

«نجحنا من أول مسلسل» حكاية الصداقة القديمة بين الزعيم ووحيد حامد

ثريا فخري أشهر دادة في السينما.. بلا اسم وتوفيت غنية دون وريث

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق عن وحيد حامد: وطن يحمل وطنًا

الناقد رضا عطية ضيف كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب

«كاب» تناقش دور وسائل التواصل التكنولوجية فى مساعدة ذوى قدرات الإبصار المحدودة

مصطفى الشيمي: سعيد بوصولي للقائمة القصيرة لجائزة المسرح