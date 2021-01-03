ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-0 ويتصدر الدورى الإسبانى

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل ثنائية ريال مدريد، لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، وماركو أسينسيو في الدقيقة 53.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول الليجا الإسبانية، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 23 نقطة في المركز الثامن.