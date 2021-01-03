صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

نعى الفنان التشكيلي صلاح بيصار الكاتب وحيد حامد٬ قائلًا: "وداعا وحيد حامد، نور العيون، طائر الليل الحزين، فارس الدراما فى السينما والتلفزيون، رحماك ياربى فى اليوم الثانى من العام الجديد مع أحبابنا الذين فقدناهم.وأضاف "بيصار"، من خلال منشور له على موقع "فيسبوك"٬ "رحل الكاتب الكبير وحيد حامد كاتب السيناريو فى الدراما فى السينما والتلفزيون عن عمر ناهز 76 عاما واحد الفرسان الثلاثة: أسامة أنور عكاشة صاحب دراما الأجيال فى "ليالى الحلمية "و"زيزيزينيا "و"أرابيسك "رحل عام 2010، ومحفوظ عبدالرحمن صاحب الرائعة التلفزيونية "أم كلثوم " و"حليم " و"بوابة الحلوانى" رحل عام 2017".وتابع: "وحيد حامد سوف ستظل أعماله باقية مع الزمن تعكس لروح الشخصية المصرية فى مزيج فيلسوف بين الحياة الاجتماعية والسياسية.. من بينها فى السينما (احكى ياشهر زاد) و(الإرهاب والكباب) و(نور العيون) و(طائر الليل الحزين) و(اضحك للصورة تطلع حلوة)، وفى التليفزيون (أوراق الورد) و(أحلام الفتى الطائر) و(البشاير) و(العائلة)، وغيرها".واختتم: "سلام عليه وتحية إلى روحه.. بعمق ما جعل من الدراما فى السينما والتلفزيون واقع وخيال وبهجة وحياة".