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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل جنديين فرنسيين إثر هجوم فى مالى

الأحد 03/يناير/2021 - 01:00 ص
مقتل جنديين فرنسيين
مقتل جنديين فرنسيين
عبير سليم
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، صباح اليوم الأحد، أن جنديين فرنسيين قتلا في مالي، إثر هجوم بعبوة ناسفة في منطقة ميناكا.

وقالت الرئاسة، في بيان نقلته شبكة روسيا اليوم: "إن رئيس الجمهورية علم ببالغ الحزن بوفاة جنديين من فوج الفرسان الثاني في مدينة هاغيناو في مالي".

وأضافت الرئاسة أن الهجوم نفذ بعبوة ناسفة أصابت مركبتهم المدرعة أثناء مهمة استخباراتية في منطقة ميناكا.

وأشارت إلى أن جنديا ثالثا أصيب في الهجوم، مؤكدة أن حالته ليست خطيرة.

وذكرت في البيان أن ماكرون يحيي هؤلاء الجنود الذين ماتوا من أجل فرنسا أثناء أداء واجبهم.

وأوضحت أنه يشارك أسرهم وأحباءهم وإخوتهم في السلاح، ويؤكد لهم امتنان الأمة وتضامنها معهم، مشددة على أن الرئيس يجدد عزم فرنسا على محاربة الإرهاب.

وكان ثلاثة جنود فرنسيين قد قتلوا قبل أقل من أسبوع بمالي أيضا في انفجار عبوة ناسفة.


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