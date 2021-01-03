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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل أكثر من 70 مدنيًا فى هجمات مسلحة استهدفت قريتين بنيجيريا

الأحد 03/يناير/2021 - 06:07 ص
هجمات مسلحة بنيجيريا
هجمات مسلحة بنيجيريا
عبير سليم
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أفادت وكالة «رويترز» مساء السبت، بمقتل ما لا يقل عن 70 مدنيًا في هجمات مسلحة استهدفت قريتين في نيجيريا.

وقال مصدران أمنيان للوكالة: «إن 70 مدنيًا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين من قبل مسلحين إسلاميين في النيجر، بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالي».

وأعلن المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي، الجمعة، أن العشرات من مسلحي جماعة «بوكو حرام» قتلوا في سلسلة غارات جوية شنها الجيش في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وأضاف: «القوات المسلحة هاجمت مخابئ الجماعة المتشددة بالقرب من تومبون جيني في ولاية بورنو الأربعاء الماضي».

وتخوض «بوكو حرام» تمردًا مسلحًا منذ 2009، عندما قتل زعيمها في سجن تابع للجيش النيجيري، وأعلنت فيما بعد أنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا.

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