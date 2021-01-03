الناقد رضا عطية ضيف كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب

يشارك الناقد الدكتور رضا عطية، في السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة٬ فى تقديم محاضرة٬ عبر وسائل التفاعل عن بعد٬ لطلبة الدراسات العليا بجامعة عبد المالك السعدي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية - بتطوان المغرب٬ويتطرق اللقاء إلي عن تجربة "رضا" النقدية في استخدام منهج النقد الثقافي في قراءة النصوص الإبداعية، وبخاصة في دراسة الاغتراب في شعر الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف٬ وكذلك المكان عند العراقي الطليعي سركون بولص.يشار إلى أن رضا عطية باحث وناقد أدبي٬ فاز بجائزة الدولة التشجيعية٬ في الآداب العام الماضي٬ عن كتابه "تجربة المكان فى نص سركون بولص" وفيه يعاين تجربة الشاعر العراقي سركون بولص (1944 - 2007)، مع المكان ارتحالاته في المكان، بين انتماءاته للمكان واغتراباته فيه..