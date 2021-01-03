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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البعثة الأممية تعلن تشكيل اللجنة الاستشارية لـ«الحوار الليبى»

الأحد 03/يناير/2021 - 05:36 ص
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
عبير سليم
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أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، صباح اليوم الأحد، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت ويليامز، في بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني، يطيب لي أن أعلن عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعرب عن امتناني لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.

وأوضحت، قد تلقت البعثة ما مجموعه 28 ترشيحًا وتزكية من الملتقى، مشيدة بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.

وتابعت: "وتماشيًا مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي، قررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوًا من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".

وأردفت: "وستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيًا بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى".

ونوهت إلى أنه يبقى موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، أمرًا ثابتًا بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

وبينت في الختام أن اللجنة الاستشارية تتكون من الأعضاء:

1-السيدة وافية سيف النصر

2-السيدة سلطنة المسماري

3-السيدة سيدة اليعقوبي

4-السيد محمد العجيلي الحسناوي

5-السيد محمد ادم لينو

6-السيد حسين الانصاري

7-السيد عبد الرحمن العبار

8-السيد انس سعيد الحمري

9-السيد خالد الاسطى

10-السيد موسى فرج

11-السيد علي عبد العزيز

12-السيد سعيد صالح كلا

13-السيد عبدالله عثمان

14-السيد نزار كعوان

15-السيد الشيباني عبدالله الشيباني

16-السيد محمد اللافي

17-السيد أحمد الشركسي

18-السيد أبو بكر العبيدي

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