البعثة الأممية تعلن تشكيل اللجنة الاستشارية لـ«الحوار الليبى»

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، صباح اليوم الأحد، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.وقالت ويليامز، في بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني، يطيب لي أن أعلن عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعرب عن امتناني لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.وأوضحت، قد تلقت البعثة ما مجموعه 28 ترشيحًا وتزكية من الملتقى، مشيدة بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.وتابعت: "وتماشيًا مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي، قررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوًا من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".وأردفت: "وستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيًا بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى".ونوهت إلى أنه يبقى موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، أمرًا ثابتًا بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.وبينت في الختام أن اللجنة الاستشارية تتكون من الأعضاء:1-السيدة وافية سيف النصر2-السيدة سلطنة المسماري3-السيدة سيدة اليعقوبي4-السيد محمد العجيلي الحسناوي5-السيد محمد ادم لينو6-السيد حسين الانصاري7-السيد عبد الرحمن العبار8-السيد انس سعيد الحمري9-السيد خالد الاسطى10-السيد موسى فرج11-السيد علي عبد العزيز12-السيد سعيد صالح كلا13-السيد عبدالله عثمان14-السيد نزار كعوان15-السيد الشيباني عبدالله الشيباني16-السيد محمد اللافي17-السيد أحمد الشركسي18-السيد أبو بكر العبيدي