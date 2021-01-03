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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفلتين فى حادثى سير بالبحيرة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:18 ص
مصرع طفلتين
مصرع طفلتين
البحيرة معوض هويدى
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لقيت طفلتين مصرعهما، اليوم، في حادثين سير منفصلين بنطاق مركزي الدلنجات وكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى المقدم حاتم السكري، نائب مأمور مركز شرطة الدلنجات إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى المركزي يفيد بوصول طفلة «جثة هامدة»، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وفاة الطفلة «سما سامي عبد القادر» 4 سنوات، جراء وقوع حادث عبور مشاة بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يفيد بوصول طفلة جثة هامدة نتيجة وقوع حادث عبور مشاة بقرية أبيس التابعة لمركز كفر الدوار، وبالانتقال والفحص تبين وفاة «ملك محمد عماد رافت» وعام ونصف، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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