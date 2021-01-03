«كاب» تناقش دور وسائل التواصل التكنولوجية فى مساعدة ذوى قدرات الإبصار المحدودة

تستهل منصة الفن المعاصر«كاب»٬ أنشطتها الفنية والثقافية للعام الجديد٬ بلقاء عبر البث المباشر من خلال تطبيق «زووم٬» مع الباحثة وعد العازفي٬ يديره الروائي إبراهيم فرغلي٬ وذلك في الثامنة من مساء غد الإثنين.وبحسب «فرغلي» يتناول اللقاء دور وأهمية وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة في مساعدة ذوي قدرات الإبصار المحدودة، مشيرًا إلى أنه لا شك أن التكنولوجيا طورت الكثير من وسائل مساعدة ذوي قدرات الإبصار المحدودة فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل والتعليم.يذكر أن منصة الفن المعاصر «كاب» مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.