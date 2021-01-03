رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنانيون يدينون تصريحات إيرانية باستخدام بلادهم منصة صواريخ فى مواجهة إسرائيل

الأحد 03/يناير/2021 - 12:30 ص
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
أ ش أ
طباعة
أعرب سياسيون لبنانيون عن إدانتهم للتصريحات التي أدلى به مسئول عسكري بالحرس الثوري الإيراني، ووصف فيها لبنان وقطاع غزة بمثابة خط المواجهة الأمامي في مواجهة إسرائيل باستخدام الصواريخ الإيرانية، مؤكدين رفضهم استخدام بلادهم في حروب بالوكالة في المنطقة لصالح إيران.

وقال حسين الوجه المستشار الإعلامي لزعيم "تيار المستقبل" رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إن بعض المسئولين الإيرانيين يصرون على التعامل مع لبنان كمقاطعة إيرانية ومحاولة زج الشعب اللبناني في حروب النظام الإيراني المفتوحة مع المجتمع الدولي.

وأضاف الوجه في تصريح له: "لبنان لم ولن يكون الخط الأمامي في المواجهة عن إيران، واللبنانيون لن يدفعوا أثمانا عن النظام الإيراني. لبنان بلد عربي ملتزم بمواثيق جامعة الدول العربية وهو سيد وحر ومستقل".

من جانبه، قال الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان إن حديث الحرس الثوري الإيراني الذي تطرق فيه إلى لبنان، يتطلب موقفا فوريا من رئيس الجمهورية ميشال عون، كونه أقسم على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

وأشار الرئيس اللبناني السابق إلى أن هذا التصريح الإيراني يؤكد المطلب أن يكون العمل الأول للحكومة الجديدة عقب تشكيلها، اعتماد حياد لبنان هدفا أساسيا والمطالبة بإعادة الصواريخ إلى إيران لتتولى هي استعمالها كخط دفاع أول من خارج الأراضي اللبنانية.

من جهته، اعتبر النائب زياد حواط عضو تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) أن لبنان مختطف، مشيرا إلى أن حزب القوات اللبنانية لطالما حذر من خطورة تداعيات الانخراط في سياسة المحاور الإقليمية كونها لا تجلب سوى الدمار.

وانتقد النائب عماد واكيم عضو تكتل الجمهورية القوية غياب المسئولين اللبنانيين عن الرد على التصريح الإيراني، متهما إياهم بعدم الاكتراث بمصلحة لبنان العليا.

من ناحيتها، أكدت النائبة رولا الطبش عضو الكتلة النيابية لتيار المستقبل إن اللبنانيين لا يقبلون أن يكونوا متراسا للغرباء في صراعاتهم. مضيفة: "لبنان لن يكون منصة لصواريخ أحد، ولا ساحة للعب بعض المراهقين في السياسات الدولية، أو فوهة مدفع للمغامرين بمصير بلدانهم".

من جانبه، أكد وزير العدل الأسبق أشرف ريفي أن قول إيران إن صواريخ حزب الله هي خط الدفاع عنها، أمر غير مفاجىء له. قائلا: "لهذا أنشأوه وسلحوه وسموه زورا مقاومة وهو امتداد للحرس الثوري الإيراني. لبنان أكبر من احتلالكم وسينتصر".

وذكر رئيس حركة الاستقلال النائب السابق ميشال معوض، إنه من غير المقبول للحرس الثوري الإيراني أو لغيره أن يحول لبنان إلى متراس للدفاع عن إيران، مشيرا إلى أن التصريح الأخير يظهر بما لا يقبل أي التباس أن سلاح حزب الله وصواريخه إنما هي موجودة للدفاع عن المصالح الإيرانية، وأن هذا الأمر يستوجب موقفا رسميا فوريا من قبل الدولة اللبنانية منعا لتحويل لبنان إلى منصة لإطلاق الصواريخ في حرب لا علاقة له بها.

وطالب لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي – ثقافي لبناني) من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمجلس الأعلى للدفاع، بإعلان موقف واضح وصريح وعاجل في مواجهة التصريح الإيراني.

وحمّل لقاء سيدة الجبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مسئولية أي مغامرة عسكرية يقدم عليها الحزب بالإنابة عن إيران يجعل من خلالها لبنان ساحة مواجهة، داعيا إلى "إسقاط الهيمنة الإيرانية" على لبنان وسلاح حزب الله غير الشرعي.

وأكد رئيس (حركة الناصريين الأحرار) الدكتور زياد العجوز أن التصريح الإيراني شديد الخطورة، ويقطع بأن لبنان "دولة محتلة ورهينة من قبل النظام الإيراني وأدواته وعلى رأسهم حزب الله".

وانتقد العجوز الصمت الرسمي اللبناني عن التصريحات الإيرانية، مشددا على حق الشعب اللبناني رفض اعتبار بلاده جبهة إقليمية لأي دولة كانت.

وكان قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، قد قال في وقت سابق من اليوم إن الصواريخ الموجودة في غزة ولدى حزب الله في لبنان، جاءت بدعم إيراني، وأنهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل.

موضوعات متعلقة

تفاصيل اتفاقيات «البترول» مع «شل» لاقتسام الأرباح بالبحرين الأحمر والمتوسط

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

السيسي يؤكد لـ«البرهان» دعم مصر الكامل للسودان في جميع المجالات

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-0 ويتصدر الدورى الإسبانى

أيام زمان

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

«نجحنا من أول مسلسل» حكاية الصداقة القديمة بين الزعيم ووحيد حامد

ثريا فخري أشهر دادة في السينما.. بلا اسم وتوفيت غنية دون وريث

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض نقش زمان للفنان كرم مسعد

فؤاد زويريق عن وحيد حامد: وطن يحمل وطنًا

الناقد رضا عطية ضيف كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب

«كاب» تناقش دور وسائل التواصل التكنولوجية فى مساعدة ذوى قدرات الإبصار المحدودة