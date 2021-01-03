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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شاحنة تقلب حمولتها من مستحضرات التجميل على الطريق السريع فى ألمانيا

الأحد 03/يناير/2021 - 12:27 ص
انقلاب شاحنة
انقلاب شاحنة
وكالات
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تناثرت حمولة شاحنة للنقل تبلغ 24 طنًا من مستحضرات التجميل على الطريق السريع رقم 9 في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.

وقالت شرطة المرور، إن الشاحنة عبرت الحاجز القائم في منتصف الطريق قبالة بلدة هيلمبريشتس (الدائرة المحلية هوف) بولاية بافاريا ما أدى إلى انقلابها على الطريق، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وتعتقد الشرطة أن أحد إطارات السيارة انفجر قبل ذلك، وأن السائق البالغ من العمر 40 عامًا فقد السيطرة على الشاحنة نتيجة لذلك.

وتناثرت الحمولة بالكامل فوق الطريق، وكانت محملة على 50 منصة حمل بإجمالي 24 طنًا من مستحضرات التجميل.

واستغرق رفع الشحنة عدة ساعات، وأُغلق الطريق السريع بالكامل في اتجاه الجنوب طيلة المساء، ولم يسفر الحادث عن إصابة أحد، إلا أن سيارة مقابلة تضررت بسبب تناثر الشحنة.

وتسربت عدة مئات من لترات الديزل من الشاحنة، وقالت الشرطة إن العديد من الأشخاص التقطوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو بهواتفهم لحمولة السيارة التي تناثرت في موقع الحادث، وتم الإبلاغ عن ذلك.

وتقدر الشرطة إجمالي الخسائر بأكثر من 150 ألف يورو.

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