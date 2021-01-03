المغرب: 27 وفاة و1171 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 27 وفاة و1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن كورونا، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7452، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات442141.ولفتت إلى تعافي 2530 شخصًا مما رفع عدد المتعافين إلى 412168.