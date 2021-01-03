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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: شفاء 24406 عسكريين من كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 01:22 ص
شفاء عسكريين من كورونا
شفاء عسكريين من كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في صفوف الجيش بلغت 24406، وذلك بتسجيل شفاء 97 عسكريا اليوم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أضافت الوزارة: "خلال اليوم الماضي تعافى 97 عسكريا من القوات المسلحة الروسية بعد خضوعهم للعلاج، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 24406".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن عدد العسكريين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" بلغ 15 ألفا، في إطار حملة شاملة لتطعيم أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين.

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