الدفاع الروسية: شفاء 24406 عسكريين من كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في صفوف الجيش بلغت 24406، وذلك بتسجيل شفاء 97 عسكريا اليوم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أضافت الوزارة: "خلال اليوم الماضي تعافى 97 عسكريا من القوات المسلحة الروسية بعد خضوعهم للعلاج، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 24406".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن عدد العسكريين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" بلغ 15 ألفا، في إطار حملة شاملة لتطعيم أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين.