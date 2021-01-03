استطلاع: جونسون قد يخسر كرسيه فى 2024

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون في طريقه لخسارة كرسيه، ورجحت عدم فوز أي من الحزبين الرئيسيين بأغلبية مطلقة في انتخابات 2024.وأكدت النتائج أن المحافظين الحاكمين سيخسرون 81 مقعدا، مما سيؤدي إلى أن يتبقى لديهم 284 مقعدا، في حين أن حزب العمال المعارض سيفوز بـ282 مقعدا في المحصلة.وتوقعت النتائج أيضا، فوز الحزب "الوطني" الاسكتلندي، الذي عبر عن رغبته في الانفصال عن المملكة بـ57 مقعدا من أصل 59 مقعدا هي حصة اسكتلندا في البرلمان، الأمر الذي سيمكنه من لعب دور "صانع الملوك" في تشكيل الحكومة المقبلة.وأجرت الاستطلاع شركة البيانات البحثية "فوكالداتا" وشمل أكثر من 22 ألف شخص في مختلف الدوائر الانتخابية في البلاد على مدى شهر، ونشرت نتائجه صحية "صنداي تايمز".