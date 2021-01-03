مقتدى الصدر يحذر من استهداف أى بعثة دبلوماسية فى العراق

حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من استعمال السلاح خارج نطاق الدولة، واستهداف أي من البعثات الدبلوماسية في البلاد.وقال الصدر: «تريد بعض الجهات وبعض الدول، إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضاف: «يمنع منعًا باتًا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة، ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيًا كانت بل مطلقًا».واعتبر أن كل من يفعل ذلك هو «عاص لأوامرنا وقراراتنا، بل يضر بأمن العراق أرضًا وشعبًا، وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية».وتابع: «ولتعلموا أن العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع إلا لله تعالى».