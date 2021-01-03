فقدان أثر قارب على متنه 20 شخصًا قبالة البهاما وفلوريدا

فُقد أثر قارب على متنه عشرون شخصًا بين البهاما وفلوريدا، حسب ما أعلن خفر السواحل الأميركيّون الذين علّقوا عمليّات البحث بعد ثلاثة أيّام من الجهود التي لم تُفلح بالعثور عليهم.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» القارب الذي غادر جزر بيميني، الإثنين، كان مقرّرًا أن يتّجه إلى ليك وورث في الولايات المتحدة على بُعد حوالى 130 كيلومترًا. لكنّ خفر السواحل تبلّغوا بأنّ القارب لم يصل إلى المكان المحدّد، حسب ما جاء في بيان.وأجرى خفر السواحل عمليّات بحث جوّي وبحري على مدى أكثر من ثلاثة أيام مع فرق من البلدين لكنّهم أوقفوها ظهر الجمعة.وقال الكابتن ستيفن بورديان: «أفكارنا وصلواتنا مع عائلات المفقودين»، داعيًا من يملك أيّ معلومات عن هؤلاء إلى الاتّصال بخفر السواحل.