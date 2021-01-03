96 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا
الأحد 03/يناير/2021 - 12:13 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفًا و677 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان بثه الإذاعة الرسمية مساء اليوم - أنه جرى تسجيل 261 حالة شفاء؛ ليرتفع الإجمالي إلى 11 ألفًا و913 حالة شفاء، فيما توفى أربعة أشخاص فقط، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 353 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان بثه الإذاعة الرسمية مساء اليوم - أنه جرى تسجيل 261 حالة شفاء؛ ليرتفع الإجمالي إلى 11 ألفًا و913 حالة شفاء، فيما توفى أربعة أشخاص فقط، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 353 حالة.