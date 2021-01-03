96 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفًا و677 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان بثه الإذاعة الرسمية مساء اليوم - أنه جرى تسجيل 261 حالة شفاء؛ ليرتفع الإجمالي إلى 11 ألفًا و913 حالة شفاء، فيما توفى أربعة أشخاص فقط، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 353 حالة.