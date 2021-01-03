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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالى تسجل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و5 وفيات

الأحد 03/يناير/2021 - 12:12 ص
كورونا في مالى
كورونا في مالى
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أعلنت وزارة الصحة المالية، أنه تم تسجيل ثلاثة وعشرين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء ألف وثمانمائة وواحد وسبعين فحصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة المالية -في بيان- أن مائة وثلاثة عشر من المصابين تعافوا من الفيروس، فيما توفي خمسة مصابين.

وأضاف البيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 7226، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 4807، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 276 وفاة.

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