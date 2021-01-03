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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: شفاء 106 آلاف و50 حالة من فيروس كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 05:20 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 106 آلاف و50 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس، والذي يبلغ 141 ألفًا و979 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 6 آلاف و967 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 323 حالة، إلى جانب 127 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف 765 حالة، فيما سجلت 1422 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 141 ألفًا و979 حالة.

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