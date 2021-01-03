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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رجل أعمال يتبرع بمليون جنيه لسداد ديون الغارمين فى قنا

الأحد 03/يناير/2021 - 12:09 ص
الشيخ نصر طايع
الشيخ نصر طايع
قنا: إسلام البكري
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تبرع الشيخ نصر طايع، شقيق برلماني بقنا، بمليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات بدائرة قوص وقفط ونقادة، ولمن صدر ضدهم أحكام بالسجن المحبوسين داخل السجون.

وأعلن طايع، عن تكليف محاميين لإنهاء كافة الإجراءات القانونية، وتسديد ديون الغارمين والغارمات، محددًا الشروط والتي من ضمنها أن يكون من أبناء الدائرة، ولا يتعدي قيمة الدين 15 ألف جنيه للوصول إلي أكبر عدد ممكن، والأولوية للغارمات بالسجون والغارمين الذين صدر ضدهم أحكام.

وكانت قد تداولت صفحات السوشيال ميديا خبر تبرع شقيق البرلماني مثمنة المبادرة التطوعية ولاسيما بعد انتحار ربة منزل منذ أيام بمدينة قوص بسبب تراكم الديون، وتسائل رواد التواصل الاجتماعي عن تأخر إطلاق مبادرة شقيق البرلماني التي وعد بها.

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