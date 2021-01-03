رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

الأحد 03/يناير/2021 - 07:21 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
وائل توفيق
طباعة
"غير منطقي أو مقبول أن أكتب عن فيلم معالي الوزير فأنا مؤلف الفيلم، ولكن عرض الفيلم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أثار قضية مهمة بالنسبة لي وللناس كلها وهي قضية الديمقراطية والحرية الفكرية، ولأن الفيلم يتعرض لمشوار أحد الوزراء السياسيين الفاسدين، فقد كان السؤال الأغلب والأكثر طرحا من جمهور المشاهدين وبعض الإخوة الصحفيين، ومراسلي الإذاعات هو: هل حصلت على ضوء أخضر قبل كتابة هذا الفيلم؟ هل حصلت على موافقة؟ هل هذا الفلم نتاح حرية فكر حقيقية".

هكذا بدأ الكاتب السيناريست وحيد حامد الإدلاء بشهادته عن الرقابة، ومدى تعرضه لها، في حوار له بجريدة "صوت الأمة" 2002.

وقال الكاتب الراحل، إنه كتب للتلفزيون والسينما، بحرية رأي وفكر غير محدودة، خاصة في تناوله لقضايا حساسة تخص المجتمع المصري، وأشار إلى أن هناك بعض الكتاب الذين يشككون في هذا، ويزعمون ظلما وبهتانا بأنها مسائل شكلية، وفريق آخر من الكتاب، يزعم "أننا نكتب وفق حرية محدودة ومحاصرة بخطوط حمراء وصفراء لا يمكن تجاوزها".

وعن فيلم "معالي الوزير"، قال، إنه قدمه للرقابة على المصنفات الفنية، وحصل الفيلم على موافقة مبدئية، حيث إن الترخيص النهائي لا يمنح إلا عند مشاهدة الشريط السينمائي، وتابع: "لكن شاءت الظروف أن تتعامل الرقابة مع الفيلم بمنطق السوق، وأنه فيلم سياسي وغير كوميدي، ولا يتناسب مع المرحلة السينمائية القائمة، وقال البعض إنه فيلم على كف عفريت، قد يصادر أو تمنع الرقابة عرضه وتكون كارثة مؤكدة تخرب البيوت، ولكن أعرف أن في هذا البلد حرية حقيقية".

وفي كلمته بمهرجان القاهرة السينمائي، تحدث وحيد حامد عن معاركه مع الرقابة، واعترف بأنه خرج منها منتصرًا، رابحًا، لأنه كان يتحايل على الرقابة بكتابته في السيناريو لمشاهد لا أهمية لها في الفيلم، لينشغلوا بها في الرقابة، ويمر المشهد الصعب، كما أنه كان يتصدى لأي تغيير في حواره، أو حذف لمشاهد أساسية في الفيلم، مهما كانت.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-0 ويتصدر الدورى الإسبانى

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك

احتفالية لذوى القدرات الخاصة بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض نقش زمان للفنان كرم مسعد