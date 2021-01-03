«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

"غير منطقي أو مقبول أن أكتب عن فيلم معالي الوزير فأنا مؤلف الفيلم، ولكن عرض الفيلم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أثار قضية مهمة بالنسبة لي وللناس كلها وهي قضية الديمقراطية والحرية الفكرية، ولأن الفيلم يتعرض لمشوار أحد الوزراء السياسيين الفاسدين، فقد كان السؤال الأغلب والأكثر طرحا من جمهور المشاهدين وبعض الإخوة الصحفيين، ومراسلي الإذاعات هو: هل حصلت على ضوء أخضر قبل كتابة هذا الفيلم؟ هل حصلت على موافقة؟ هل هذا الفلم نتاح حرية فكر حقيقية".هكذا بدأ الكاتب السيناريست وحيد حامد الإدلاء بشهادته عن الرقابة، ومدى تعرضه لها، في حوار له بجريدة "صوت الأمة" 2002.وقال الكاتب الراحل، إنه كتب للتلفزيون والسينما، بحرية رأي وفكر غير محدودة، خاصة في تناوله لقضايا حساسة تخص المجتمع المصري، وأشار إلى أن هناك بعض الكتاب الذين يشككون في هذا، ويزعمون ظلما وبهتانا بأنها مسائل شكلية، وفريق آخر من الكتاب، يزعم "أننا نكتب وفق حرية محدودة ومحاصرة بخطوط حمراء وصفراء لا يمكن تجاوزها".وعن فيلم "معالي الوزير"، قال، إنه قدمه للرقابة على المصنفات الفنية، وحصل الفيلم على موافقة مبدئية، حيث إن الترخيص النهائي لا يمنح إلا عند مشاهدة الشريط السينمائي، وتابع: "لكن شاءت الظروف أن تتعامل الرقابة مع الفيلم بمنطق السوق، وأنه فيلم سياسي وغير كوميدي، ولا يتناسب مع المرحلة السينمائية القائمة، وقال البعض إنه فيلم على كف عفريت، قد يصادر أو تمنع الرقابة عرضه وتكون كارثة مؤكدة تخرب البيوت، ولكن أعرف أن في هذا البلد حرية حقيقية".وفي كلمته بمهرجان القاهرة السينمائي، تحدث وحيد حامد عن معاركه مع الرقابة، واعترف بأنه خرج منها منتصرًا، رابحًا، لأنه كان يتحايل على الرقابة بكتابته في السيناريو لمشاهد لا أهمية لها في الفيلم، لينشغلوا بها في الرقابة، ويمر المشهد الصعب، كما أنه كان يتصدى لأي تغيير في حواره، أو حذف لمشاهد أساسية في الفيلم، مهما كانت.