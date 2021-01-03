خبير بيئى يوضح كيفية الحد من انتشار وباء فيروس كورونا

قال الخبير البيئي، مجدي علام، إن فيروس كورونا في الموجة الثانية متحور يصيب عدة أجهزة معًا، وأخطرها الجهاز الدوري الدموي، لذلك يجب أن نقلل تلوث الهواء من مصادر الانبعاثات من تلوث الهواء من تراب.وأضاف أن 50٪ من تلوث الهواء في مصر طبيعي؛ لأن المدن المصرية في وسط أو في مرمى الصحراء والانبعاثات الناتجة عن حرق الطاقة.وأشار الخبير البيئي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن حرق البنزين والسولار يزيد من معدل تلوث الهواء، وعندما تقل مصادر الحرق يقل تلوث الهواء، لافتًا إلى أن السيارت الكهربائية تخفف من نسبة التلوث في الهواء، وأن الرئيس السيسي قرر وجود مصنع سيارات كهربائية في شركة النصر للسيارات في حلوان.وأوضح «علام»، أن الدولة تسعى لتحويل كل السيارات القديمة لغاز طبيعي، مصدر نظيف للطاقة، موضحًا أنه يجب الحد من حرق الوقود في السيارات والصناعة والكهرباء، وتغيير نوع الوقود لوقود نظيف كالغاز الطبيعي واللجوء لركوب الدراجات وركوب السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء.وأكد أن كورونا ساهمت في تخفيف التلوث بما يقرب من 27 لـ 37 ٪ في العالم، وفي مصر بنسبة قد تجاوزت 27٪ ؛ بسبب تعطل بعض المواصلات وبعض الأماكن نتيجة غلق المنشأت بسبب كورونا.