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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقتل شاب على يد جاره بسبب خلافات فى القليوبية

السبت 02/يناير/2021 - 11:41 م
جثة شخص
جثة شخص
كتب صلاح حسنى
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لقي شاب مصرعه إثر قيام جاره بطعنه ثلاث طعنات متفرقة بالجسد بسبب خلافات بينهما، بشارع المرجوشي ببهتيم بشبرا الخيمة وتم نقل الجثة إلى
مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاه أحمد محمد عبدالفتاح، إثر إصابته بثلاث طعنات بالصدر والرأس، بشارع المرجوشي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. س. م" وتم ضبطه واعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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