مقتل شاب على يد جاره بسبب خلافات فى القليوبية

لقي شاب مصرعه إثر قيام جاره بطعنه ثلاث طعنات متفرقة بالجسد بسبب خلافات بينهما، بشارع المرجوشي ببهتيم بشبرا الخيمة وتم نقل الجثة إلىمستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاه أحمد محمد عبدالفتاح، إثر إصابته بثلاث طعنات بالصدر والرأس، بشارع المرجوشي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم نقل الجثة للمستشفى.وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. س. م" وتم ضبطه واعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات بينهما.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.