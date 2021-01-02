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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات

السبت 02/يناير/2021 - 11:37 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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وجه اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات، وجميع المنشات بكافة مراكز المحافظة، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتشديد على إرتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين بالاضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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