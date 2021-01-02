محافظ كفر الشيخ يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات

وجه اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات، وجميع المنشات بكافة مراكز المحافظة، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتشديد على إرتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين بالاضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.