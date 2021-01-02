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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 مؤشرات إيجابية عن أداء الموازنة العامة خلال 3 أشهر

السبت 02/يناير/2021 - 11:27 م
الموازنة العامة
الموازنة العامة
أميرة ممدوح
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شهد أداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021 خلال الربع الأول منها عددًا من المؤشرات الإيجابية رغم ما فرضته جائحة كورونا من ضغوط اقتصادية، وفيما يلى نرصد أبرزها:

ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة 14.2% لتصل إلى 150.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020-2021 مقابل 131.6 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

ارتفعت الإيرادات الأخرى من 41.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019-2020 لـ 54.2 مليار جنيه خلال الربع المناظر من عام 2020-2021.

ارتفاع السيولة المحلية إلى 4.6 تريليون جنيه خلال أغسطس 2020 مقابل 3.9 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2019.

ارتفاع إجمالى الودائع إلى 4.8 تريليون جنيه خلال أغسطس 2020 مقابل 4 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

واصل صافى الاحتياطات الدولية ارتفاعه ليسجل 38.4 مليار جنيه خلال سبتمبر 2020.

بلغ إجمالى خدمة الدين الحكومى 236.8 مليار جنيه، منها 135.1 مليار جنيه لسداد فوائد الدين و101.7 مليار جنيه فوائد الدين.

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