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أيام زمان

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:47 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
وائل توفيق
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كان يقال إذا أردت أنت تلتقي بالسيناريست وحيد حامد، اذهب إلى فندق "الميريديان" المطل على النيل، فهو المكان الذي يقضي فيه جُل وقته لكتابة أعماله الفنية.

تحدث السيناريست وحيد حامد عن طقوس الكتابة، وقال إن لكل كاتب طقوس معينة في الكتابة، تختلف من شخص لآخر، خاصة وأن هناك بعض الكتاب الذين يعرفهم، كانوا يفضلون الكتابة في الليل، وآخرون يفضلون الكتابة بالنهار، وبعضهم يحب الكتابة في أماكن مغلقة، غير أن هناك كُتاب يحبون الكتابة في أماكن مفتوحة، متابعًا: "قرأت أن هناك كاتبًا، لا يعرف الاستمرار في الكتابة إلا وهو واقف".

وحكى "حامد"، في حوار سابق له مع الإعلامية "ليلى الأطرش"، أنه يحب ويفضل الكتابة في الأماكن الواسعة، وفي وقت الصباح، لأنه يحب أن يري كون الله الواسع والفسيح، ويحدد مواقيت معينة للكتابة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وينتهي في الساعة الثالثة عصرًا.

كما ارتبط "حامد" ببعض الأماكن التي يستمتع بكتابة أعماله فيها، ومعظمها يتركز في منطقة وسط البلد، منها كازينو "إكسليسيور" بجوار سينما ميامي، بجانب كافيتريا "حورس" في شارع 26 يوليو، وفندق "سميراميس"، ثم فندق "النيل هيلتون".

وقبل أن توافيه المنية أمس، جمع لقاء في مهرجان القاهرة السينمائي الأخيرة، الجمهور والفنانين بالسيناريست وحيد حامد، والذي عبر فيه عن امتنانه لعدد من الفنانين الكبار الذين شاركوا في أفلامه، أمثال فاروق الفيشاوي، أحمد زكي، عادل إمام، نور الشريف، وخص بالذكر الفنانة ليلى علوي التي وافقت على المشاركة في مسلسل "العائلة" رغم جرأة الدور، ورفضه من العديد من الفنانات.

وعبر عن تخوفه من الجمود الذي دفعه للعمل مع مخرجين سينمائيين شباب، ليجدد فكره وقدرته على التواصل في طرح موضوعات حداثية، تتواكب مع الزمن الراهن، وقال: "الحمد الله أنا مكنش عندي حسابات، ومعملتش حساب لحد أنا كل قرش دخل بيتي وجيبي من قلمي، ولم أكسب أى شيء إلا بجهد حقيقي".

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