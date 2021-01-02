6 وفيات و90 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل ٩٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ١١٦١٦ إصابة مؤكدة.وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان مساء اليوم إنه تم تسجيل وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٢٣ حتى اليوم في عموم البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وأشارت الصحة السورية إلى أنها سجلت تعافي ٦٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٤٨٥ حالة.وشهدت سوريا خلال الشهر الماضي طفرة كبيرة في إصابات كورونا هي الأعلى منذ ظهور الوباء إلا أنها بدأت في التراجع بشكل طفيف اليومين الماضيين.